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В Ливане нашли еще одну пусковую установку
08.04.2023 18:30 Алина Груднева

В Ливане нашли еще одну пусковую установку

Днем, 8 апреля, ливанская армия нашла на территории своей страны еще одну пусковую установку, готовую к использованию.

Об этом сообщает Ynet.

Уточняется, что установка находилась в том районе, по которому Армия обороны Израиля нанесла удар в ответ на массированный ракетный обстрел, совершенный в четверг.
 

Напомним, что до этого ливанская армия нашла еще две покинутые пусковые установки, которые использовались для обстрела.

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