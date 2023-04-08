В Ливане нашли еще одну пусковую установку
Днем, 8 апреля, ливанская армия нашла на территории своей страны еще одну пусковую установку, готовую к использованию.
Об этом сообщает Ynet.
Уточняется, что установка находилась в том районе, по которому Армия обороны Израиля нанесла удар в ответ на массированный ракетный обстрел, совершенный в четверг.
Напомним, что до этого ливанская армия нашла еще две покинутые пусковые установки, которые использовались для обстрела.
צבא לבנון איתר משגר רקטות מוכן לשיגור באזור שצה"ל תקף pic.twitter.com/O7PN7aLBen— ynet עדכוני (@ynetalerts) April 8, 2023
عثرت وحدة من الجيش في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام، ويجري العمل على تفكيكها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/gEDBnCZkMT— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2023