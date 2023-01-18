



В Липецкой области ликвидирован сбежавший с оружием дезертир

В Липецкой области ликвидирован вооруженный военнослужащий Дмитрий Перов, сбежавший из военной части.



Об этом сообщают российские СМИ.



По данным властей, его ликвидировали при задержании в селе Новоуглянка в Усманском районе, где он зарегистрирован.



Рядовой Перов сбежал с оружием. По данным российских СМИ, он самовольно покинул расположение полка 13 января. При нем были автомат, пять магазинов с патронами и гранаты.



17 января военнослужащего заметили в Воронеже. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице. Задержать его тогда не удалось.