Новости » Происшествия
В Липецкой области ликвидирован сбежавший с оружием дезертир
18.01.2023 11:40 Алина Груднева

В Липецкой области ликвидирован сбежавший с оружием дезертир

В Липецкой области ликвидирован вооруженный военнослужащий Дмитрий Перов, сбежавший из военной части.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным властей, его ликвидировали при задержании в селе Новоуглянка в Усманском районе, где он зарегистрирован.  

Рядовой Перов сбежал с оружием. По данным российских СМИ, он самовольно покинул расположение полка 13 января. При нем были автомат, пять магазинов с патронами и гранаты.

17 января военнослужащего заметили в Воронеже. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице. Задержать его тогда не удалось.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы