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В Ленинградской области запаниковали из-за "подозрительных предметов" на ЛЭП
03.05.2023 18:35 Алина Груднева

В Ленинградской области запаниковали из-за "подозрительных предметов" на ЛЭП

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии нашли на ЛЭП под Гатчиной шесть предметов, которые внешне напоминали взрывные устройства.

Об этом сообщило местное издание "Фонтанка" со ссылкой на администрацию Ленобласти.

Уточняется, что эти предметы были найдены 3 мая в ходе планого осмотра территории в районе ЛЭП в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово. В результате, на место происшествия вызвали сотрудников ФСБ, полиции, прокуратуры и саперов.

Позже в местной администрации опровергли информацию о том, что под Гатчиной были обнаружены подозрительные устройства.

"Приносим извинения за поспешную публикацию неподтвержденной информации", - отметили в администрации.
 

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