



В Лахайне создан мобильный морг: 93 жертвы, проверено всего 3% сгоревшего города

Передвижной рефрижераторный морг был доставлен в опустошенный город Лахайна, власти Мауи продолжают поиски жертв самого сильного лесного пожара в США за 100 лет. Число погибших в воскресенье выросло до 93 человек, но власти Гавайев ожидают, что их количество значительно увеличится.



Джон Пеллетье, начальник полиции Мауи, заявил, что обыскано только три процента Лахайны, где проживает более 9000 человек. Он сообщил, что “пожар, расплавивший металл” был настолько сильным, что “каждое обнаруженное тело необходимо будет идентифицировать с помощью ДНК”.



Причина еще официально не подтверждена, но в субботу LippSmith LLP подала коллективный иск против Hawaiian Electric, утверждая, что компания вызвала пожар, “не отключив свои линии электропередач несмотря на предупреждения об ураганном ветре, приближающемся к острову”.



Джош Грин, губернатор Гавайев, заявил, что 500 гостиничных номеров будут предоставлены местным жителям, которые были эвакуированы. Еще 500 гостиничных номеров будут выделены для сотрудников Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. В пятницу Грин попросил жителей, “у которых есть место, открыть свои двери и принять жителей Мауи, потерявших свои дома”.



По словам Грина, в Западном Мауи было повреждено или разрушено не менее 2200 зданий, почти все из них жилые. По всему острову ущерб оценивается почти в 6 миллиардов долларов.