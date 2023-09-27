В лагере палестинских беженцев в Ливане отложен учебный год
В UNRWA объявили о том, что откладывают учебный год в лагере палестинских беженцев в Ливане, где в течение нескольких недель происходили вооруженные столкновения.
Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".
В агентстве ООН пояснили, что учебный год необходимо отложить, поскольку в школах по-прежнему расквартированы боевики. UNRWA следит за ситуацией. Сейчас ищутся помещения, чтобы возобновить учебрный год.
"Боевики по-прежнему контролируют все восемь школ в лагере беженцев, которые подверглись серьезному ущербу и разрушениям. Школы в южном ливанском городе Сайда укрывают перемещенные семьи", - сказано в заявлении.