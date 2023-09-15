



В лагере беженцев в Ливане объявлено новое прекращение огня

В Ливане в лагере "Айн-эль-Хильве" вновь было объявлено прекращение огня после более двух недель насилия.



Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на два арабских источника.



По меньшей мере 17 человек были убиты и около 100 ранены в ходе боев в лагере беженцев. Представители ФАТХа столкнулись с боевиками.



"Обе стороны согласились соблюдать режим прекращения огня, начиная с 14 сентября в 18:00", - сообщает источник.



Накануне стало известно о том, что бои в лагере беженцев возобновились, несмотря на ранее объявлено прекращение огня.