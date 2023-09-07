



В квартире в Гиватаиме нашли десятки килограмм наркотиков, сотни тысяч шекелей



Вчера, 6 сентября, детективы полиции Гиватаима совместно с командой тель-авивской полиции провели активное мероприятие, в ходе которого обыскали квартиру в городе.



Детективы были удивлены, обнаружив в ходе обыска широкий и разнообразный спектр наркотических веществ: 22 кг. каннабиса, 5 кг. печенья с гашишем, 2,7 кг гашиша, 2,6 кг жидкого каннабиса, 415 г. гашишного масла, 210 г. кристалла, 34 г. карамелек с каннабисом.



В ходе обыска под кроватью и в шкафах было обнаружено и изъято 807 000 шекелей.



Изъяв в наркотики и наличные деньги, сыщики арестовали подозреваемого, 38-летнего жителя Гиватаима, и доставили его в участок для допроса, по окончании которого он был заключен под стражу. Сегодня утром подозреваемый будет доставлен на заседание мирового суда в Тель-Авиве с просьбой продлить срок его содержания под стражей. Расследование продолжается.

