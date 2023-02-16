В квартире в центре Израиля обнаружен львенок
Детективы МАГАВ и инспекторы Управления природы и парков Израиля в среду обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире в центре Израиля, после того, как животное появилось в серии видеороликов Tik Tok и в ряде других социальных сетей.
Предполагается, что львенка, получившего прозвище “Абу Малек”, несколько раз незаконно продавали.
Полиция заявила, в результате тайного расследования, которое включало “технические средства и передовые следственные операции”, офицеры нашли квартиру в центре Израиля, где держали животное, и взяли его под стражу.
Львенка обследовали инспекторы Управления природы и парков и оказали ему необходимый ветеринарный уход.
משמר הגבול ופקחי רשות הטבע והגנים הצליחו לאתר בדירת מסתור את גור האריות המכונה "אבו מאלק" שהוחזק באופן בלתי חוקי בידי מספר חשודים.👇 pic.twitter.com/C5iUZGIkNd— Real News IL (@RealNewsIL) February 15, 2023