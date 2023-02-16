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В квартире в центре Израиля обнаружен львенок
16.02.2023 08:27 Наталья Богинская

В квартире в центре Израиля обнаружен львенок

Детективы МАГАВ и инспекторы Управления природы и парков Израиля в среду обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире в центре Израиля, после того, как животное появилось в серии видеороликов Tik Tok и в ряде других социальных сетей.

Предполагается, что львенка, получившего прозвище “Абу Малек”, несколько раз незаконно продавали.

Полиция заявила, в результате тайного расследования, которое включало “технические средства и передовые следственные операции”,  офицеры нашли квартиру в центре Израиля, где держали животное, и взяли его под стражу.

Львенка обследовали инспекторы Управления природы и парков и оказали ему необходимый ветеринарный уход.
 

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