



В квартире в центре Израиля обнаружен львенок

Детективы МАГАВ и инспекторы Управления природы и парков Израиля в среду обнаружили львенка, незаконно содержавшегося в квартире в центре Израиля, после того, как животное появилось в серии видеороликов Tik Tok и в ряде других социальных сетей.



Предполагается, что львенка, получившего прозвище “Абу Малек”, несколько раз незаконно продавали.



Полиция заявила, в результате тайного расследования, которое включало “технические средства и передовые следственные операции”, офицеры нашли квартиру в центре Израиля, где держали животное, и взяли его под стражу.



Львенка обследовали инспекторы Управления природы и парков и оказали ему необходимый ветеринарный уход.

