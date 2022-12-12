



В Кузбассе образовался гигантский провал в земле

Власти Таштагольского района выехали на место обрушения грунта вблизи рудника «Шерегешский», сообщили NGS42.RU в понедельник, 12 декабря, в пресс-службе администрации. Место происшествия оцеплено, пострадавших в результате инцидента нет.



По данным администрации, обвал грунта произошел в зоне обрушения рудника «Шерегешский» по улице Первомайской, между «старым Шерегешем» и «новым Шерегешем».



Портал в подземелье: на Кузбассе из-за обвала грунта рядом с рудником образовалась огромная дыраhttps://t.co/1omGk2BWop



Ограничено движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш» pic.twitter.com/41B4lI2CyO — НГС.НОВОСТИ Новосибирск (18+) (@top_ngs_news) December 12, 2022

— Дороги и жилые дома не повреждены. Основная дорога перекрыта, выставлены посты, на время обследования ограничено движение автобусного маршрута в «старый Шерегеш». Имеется объезд. Пострадавших нет. На место выехали представители администрации района, администрации поселения, — сообщили в ведомстве.Также собеседник портала уточнил, что в зоне обрушения никто не жил уже несколько лет, территорию оцепили. Он уточнил, что под местом обвала подземные работы не ведутся, произошедшее на работу шахты не повиляло.Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале «Открытый город», также фото опубликовали в «Инцидент Кузбасс».