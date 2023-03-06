



В курской области срочник расстрелял двух сослуживцев

В Курской области срочник расстрелял двоих сослуживцев, не ответивших на вопрос «Кто идёт?» Один из них в итоге погиб.



Недопонимание между солдатами возникло в воинской части в Суджанском районе около границы с Украиной в ночь на 6 марта. Срочник Магомед стоял на посту часовым, заметил движение и крикнул «Стой, кто идёт?». Однако ему никто не ответил — и тогда Магомед открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.



Только после этого часовой обнаружил, что расстрелял своих же сослуживцев. Один из них, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения — его вскоре экстренно доставили в больницу.



При этом все трое срочников служат в армии уже 8 месяцев. Почему двое из них не откликнулись на окрик часового, пока непонятно.