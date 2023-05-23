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В Курской области сообщили об атаке беспилотника
23.05.2023 20:19 Алина Груднева

В Курской области сообщили об атаке беспилотника

Власти Курской области сообщили об атаке беспилотника в Суджанском районе.

Информацию об этом подтвердил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию", - сообщил он.

По словам Старовойта, из-за атаки беспилотника обесточены села Плехово, Гуево и Горналь.

"В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал", — подчеркнул Старовойт.
 

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