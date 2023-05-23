



В Курской области сообщили об атаке беспилотника

Власти Курской области сообщили об атаке беспилотника в Суджанском районе.



Информацию об этом подтвердил губернатор региона Роман Старовойт.



"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию", - сообщил он.



По словам Старовойта, из-за атаки беспилотника обесточены села Плехово, Гуево и Горналь.



"В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам. Никто из жителей не пострадал", — подчеркнул Старовойт.

