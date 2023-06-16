



В Курской области беспилотник вызвал пожар на складе текстильного предприятия

В поселке Красниково в Курской области в ночь на 16 июня произошел пожар на предприятии “Бел-Поль”, выпускающего текстиль для дома, одеяла и подушки.



Как пишет Baza, на территорию фабрики попал дрон со взрывчаткой, целью которого, по версии издания, была вышка связи. После удара беспилотника загорелось административное здание, а с него огонь перекинулся на склад с пухом.



Региональное управление МЧС сообщило о пожаре на складе хранения пуха, не уточнив, где он находится и какому предприятию принадлежит. Площадь возгорания в сообщении оценивалась в две тысячи квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать в 4:39, заявили в МЧС, люди не пострадали.