



В Курске ночью раздавались мощные взрывы

В России снова неспокойно - стало известно о взрывах в Курске.



Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.



Инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 июня. По словам губернатора Курской области РФ Романа Старовойта, россияне сбили атакующий город дрон.



"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник" , - заявил он.



Несколько позже он также опубликовал сообщение о том, что в Курске снова сработала система ПВО.



На опубликованных видео видна вспышка ночью, после чего происходит мощный взрыв.





