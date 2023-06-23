Новости » Происшествия
В Курске ночью раздавались мощные взрывы
23.06.2023 08:24 Ирина Демьянова

В Курске ночью раздавались мощные взрывы

В России снова неспокойно - стало известно о взрывах в Курске.

Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 июня. По словам губернатора Курской области РФ Романа Старовойта, россияне сбили атакующий город дрон.

"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник" , - заявил он.

Несколько позже он также опубликовал сообщение о том, что в Курске снова сработала система ПВО.

На опубликованных видео видна вспышка ночью, после чего происходит мощный взрыв.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы