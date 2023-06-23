В Курске ночью раздавались мощные взрывы
В России снова неспокойно - стало известно о взрывах в Курске.
Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 июня. По словам губернатора Курской области РФ Романа Старовойта, россияне сбили атакующий город дрон.
"Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник" , - заявил он.
Несколько позже он также опубликовал сообщение о том, что в Курске снова сработала система ПВО.
На опубликованных видео видна вспышка ночью, после чего происходит мощный взрыв.