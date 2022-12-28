



В Куршевеле задержали известного украинского олигарха Жеваго

По запросу украинской стороны на французском горнолыжном курорте Куршевель задержан украинский бизнесмен, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" и бывший народный депутат Константин Жеваго. На данный момент готовятся документы на экстрадицию, сообщили в пресс-службе ГБР.



Подробности:



🔹 По принципиальной позиции Офиса Генерального прокурора компетентными органами Республики Франция, во исполнение запроса о задержании и взятии под стражу (временный арест) лица, задержан известный бизнесмен и бывший народный депутат Украины шести созывов.



🔹 Это стало возможным в результате нескольких плодотворной работы и взаимодействия прокуроров Офиса Генпрокурора и сотрудников Государственного бюро расследований с правоохранителями разных стран.



🔹 Бизнесмен подозревается в организации присвоения имущества коммерческого банка и последующей легализации незаконно полученных денежных средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).



🔹 В настоящее время Офисом Генерального прокурора осуществляются все процессуальные действия, направленные на выдачу задержанного для привлечения к уголовной ответственности на территории Украины.



🔹 Досудебное расследование - ГБР.