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В Крыму звучат мощные взрывы. Керченский мост перекрыт
02.08.2023 10:46 Mignews

В Крыму звучат мощные взрывы. Керченский мост перекрыт

В последнее время взрывы во временно оккупированном Крыму стали уже привычным явлением. Сообщалось о взрывах 1 августа, о сильных взрывах сообщается и 2 августа. Они столь мощные, что перекрыто движение на Керченском мосту.
 
О "хлопках" сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

"Что там грохочет в Симферополе?" - говорится в сообщении.



По данным ЧП/Симферополь, в Симферопольском районе, в Гвардейском, что недалеко от Симферополя, очень мощный взрыв и "шапка" в воздухе.


А в Новофедоровке сработала российская ПВО.

Как сообщал Mignews, 1 августа в Севастополе также сообщали о взрыве. Он был настолько мощным, что его слышали даже в Бахчисарае, который расположен в 30 км от города. Вместе с тем представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил: взрывы на Крымском мосту будут продолжаться до того момента, пока этот незаконный объект не демонтируют. 

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