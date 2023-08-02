



В Крыму звучат мощные взрывы. Керченский мост перекрыт

В последнее время взрывы во временно оккупированном Крыму стали уже привычным явлением. Сообщалось о взрывах 1 августа, о сильных взрывах сообщается и 2 августа. Они столь мощные, что перекрыто движение на Керченском мосту.



О "хлопках" сообщают в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".



"Что там грохочет в Симферополе?" - говорится в сообщении.









По данным ЧП/Симферополь, в Симферопольском районе, в Гвардейском, что недалеко от Симферополя, очень мощный взрыв и "шапка" в воздухе.





А в Новофедоровке сработала российская ПВО.



Как сообщал

Mignews

, 1 августа в Севастополе также

сообщали о взрыве

. Он был настолько мощным, что его слышали даже в Бахчисарае, который расположен в 30 км от города. Вместе с тем представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Андрей Юсов заявил

: взрывы на Крымском мосту будут продолжаться до того момента, пока этот незаконный объект не демонтируют.