



В Крыму женщина "слила" позиции российских ПВО

В Крыму женщина решила похвастаться тем, как защищают полуостров, но случайно "слила" расположение российских ПВО.



Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



Женщина выложила в Instagram фотографию с подписью "Евпатория под защитой", но не учла, что фото может попасть в руки украинских военных.



"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь, как Марина! Приближай освобождение Крыма", - написал Братчук.



