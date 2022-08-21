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В Крыму женщина "слила" позиции российских ПВО
21.08.2022 20:27 Ольга Белозерова

В Крыму женщина "слила" позиции российских ПВО

В Крыму женщина решила похвастаться тем, как защищают полуостров, но случайно "слила" расположение российских ПВО.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Женщина выложила в Instagram фотографию с подписью "Евпатория под защитой", но не учла, что фото может попасть в руки украинских военных.

"Марина из Крыма любезно показала локации расположения ПВО московитов под Евпаторией. Сторис уже удалила, но интернет все запомнил. Будь, как Марина! Приближай освобождение Крыма", - написал Братчук. 

 

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