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04.06.2023 22:30 Евгения Маркова

В Крыму взломали телеканалы и показали сообщение от украинских военных

На некоторых телеканалах в Крыму зрителям показали ролик Минобороны Украины, в котором военные призывают соблюдать тишину в информационном пространстве перед ожидающимся контрнаступлением.

Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что “была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов”.

“Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение – все мультиплексы – работают в обычном режиме”, – написал он в Telegram.

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