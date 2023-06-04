



В Крыму взломали телеканалы и показали сообщение от украинских военных

На некоторых телеканалах в Крыму зрителям показали ролик Минобороны Украины, в котором военные призывают соблюдать тишину в информационном пространстве перед ожидающимся контрнаступлением.



Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков заявил, что “была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов”.



“Идет отключение сигнала. Эфирное телевидение – все мультиплексы – работают в обычном режиме”, – написал он в Telegram.



