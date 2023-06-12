



В Крыму подорвали железную дорогу, в Мелитополе и Токмаке - прогремели взрывы

Неспокойные дни в Крыму и в Запорожской области: на оккупированном полуострове подорвали железную дорогу, а в Мелитополе и Токмаке прогремели мощные взрывы, о чем сообщают СМИ.



В оккупированном Крыму пути подорвали, когда по ним проезжал товарный поезд. В результате взрыва был поврежден товарный локомотив. ЧП произошло в Кировском районе Крыма (восток полуострова) в воскресенье, 11 июня, сообщает Telegram-канал Baza и РосСМИ со ссылкой на местные "власти".



Отмечается, что железную дорогу подорвали в 16:00 воскресенья, когда по ней проезжал товарный поезд. Взрыв произошел прямо перед приближающимся поездом. Машинист локомотива заметил его, успел среагировать и экстренно затормозить. От взрывной волны в кабине разбились окна, однако машинист не пострадал. Сообщается, что был поврежден товарный локомотив.



Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подтвердил повреждение железнодорожного полотна, в связи с чем движение поездов было приостановлено. Причины повреждения путей он не уточнил.



Напомним, ранее железную дорогу в Крыму подрывали 18 мая. Тогда из-за повреждения путей прервалось сообщение между Севастополем и Симферополем. Перед этим пути взрывали в феврале этого года.



Неспокойно и в Запорожской области: несколько мощных взрывов слышали в оккупированном Мелитополе, а в Токмаке прогремела серия взрывов. ЧП случилось вечером воскресенья, 11 июня, сообщает "РИА-Мелитополь", уточняя, что взрыв в Мелитополе слышали около полуночи. Местные жители сообщили журналистам, что прогремело в районе Нового Мелитополя и Юровки.



Вскоре после первого взрыва раздался и еще один.



Взрывы в городе подтвердил также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.



Перед этим издание опубликовало запись с серией взрывов, которые, как сообщается, прогремели в оккупированном Токмаке.