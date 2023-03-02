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В Крыму два дрона рухнули на воинскую часть
02.03.2023 15:20 Алина Груднева

В Крыму два дрона рухнули на воинскую часть

Ночью, 1 марта, на территорию воинской части в аннексированном Крыму упали два беспилотника.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД.

Уточняется, что модели беспилотников не установлены. Один из дронов взорвался, из-за чего были повреждены стекла в служебных постройках.

Речь идет о воинской части 81415 в Сакском районе, созданной после аннексии полуострова в 2015 году на базе Центра дальней космической связи.

Что примечательно, минобороны РФ в тот же день сообщило, что атака дронов в Крыму "была отражена".

 

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