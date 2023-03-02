



В Крыму два дрона рухнули на воинскую часть

Ночью, 1 марта, на территорию воинской части в аннексированном Крыму упали два беспилотника.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД.



Уточняется, что модели беспилотников не установлены. Один из дронов взорвался, из-за чего были повреждены стекла в служебных постройках.



Речь идет о воинской части 81415 в Сакском районе, созданной после аннексии полуострова в 2015 году на базе Центра дальней космической связи.



Что примечательно, минобороны РФ в тот же день сообщило, что атака дронов в Крыму "была отражена".



