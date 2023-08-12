



В Крыму будут наказывать за распространение фото с работой ПВО

В оккупированном Крыму будут наказывать тех, кто фотографирует и размещает в интернете работу ПВО, а также снимки военных и стратегических объектов.



По данным российских СМИ, об этом сообщил источник в "Совмине" полуострова.



"Лица, публикующие, распространяющие и передающие фото и видеозаписи в публичных источниках, чатах, соцсетях будут привлекаться к уголовной ответственности в максимально жестком режиме", - сказано в сообщении.



Такое заявление было сделано после того, как 12 августа в сети показали работу ПВО на Крымском мосту.