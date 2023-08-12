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В Крыму будут наказывать за распространение фото с работой ПВО
12.08.2023 16:55 Алина Груднева

В Крыму будут наказывать за распространение фото с работой ПВО

В оккупированном Крыму будут наказывать тех, кто фотографирует и размещает в интернете работу ПВО, а также снимки военных и стратегических объектов.

По данным российских СМИ, об этом сообщил источник в "Совмине" полуострова.

"Лица, публикующие, распространяющие и передающие фото и видеозаписи в публичных источниках, чатах, соцсетях будут привлекаться к уголовной ответственности в максимально жестком режиме", - сказано в сообщении.

Такое заявление было сделано после того, как 12 августа в сети показали работу ПВО на Крымском мосту.

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