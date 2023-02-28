



В Крыму более 700 домов остались без водоснабжения

В Евпатории произошла авария на магистральном водопроводе, без воды остались около 700 жилых домов, сообщило министерство информации аннексированного Крыма. В городском округе приостановили занятия в школах, временно не работают детские сады.



Власти обещают, что в Евпатории и расположенных рядом с ней поселках будут организованы мобильные пункты раздачи воды. В заявлении министерства информации говорится, что авария затронула более 120 тысяч человек, то есть все население городского округа Евпатория.



Также из-за аварии, сообщили власти полуострова, нарушено водоснабжение города Красноперекопск, расположенного примерно в 100 километрах от Евпатории.



Причины произошедшего пока не уточняются.



До 2014 года Крым около 85% воды получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После аннексии полуострова канал был перекрыт, в последующие годы Крым периодически сталкивался с дефицитом водных ресурсов, из-за которого, в частности, вода в жилые дома подавалась по графику.