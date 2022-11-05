В Крым незаконно переехали сотни тысяч россиян
С момента аннексии в Крым переехали около 800 тысяч россиян. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что их нужно выдворить.
Об этом сообщает "РБК-Украина".
По словам Ташевой, согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужой страны нелегально пересекают границу, их нужно принудительно отправить обратно.
Чиновница подчеркнула, что такие нелегалы должны вернуться в Россию после освобождения Крыма.