



В Крым незаконно переехали сотни тысяч россиян

С момента аннексии в Крым переехали около 800 тысяч россиян. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что их нужно выдворить.



Об этом сообщает "РБК-Украина".



По словам Ташевой, согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужой страны нелегально пересекают границу, их нужно принудительно отправить обратно.



Чиновница подчеркнула, что такие нелегалы должны вернуться в Россию после освобождения Крыма.