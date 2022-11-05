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В Крым незаконно переехали сотни тысяч россиян
05.11.2022 11:53 Ольга Белозерова

В Крым незаконно переехали сотни тысяч россиян

С момента аннексии в Крым переехали около 800 тысяч россиян. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что их нужно выдворить. 

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам Ташевой, согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужой страны нелегально пересекают границу, их нужно принудительно отправить обратно.

Чиновница подчеркнула, что такие нелегалы должны вернуться в Россию после освобождения Крыма. 

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