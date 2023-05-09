



В крупнейшем городе Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде объявили чрезвычайное положение, поскольку проливной дождь повлек за собой масштабное наводнение, сообщает BBC .



Сильные дожди во вторник затопили подвалы и заброшенные автомобили, свалили деревья и нарушили железнодорожное сообщение.



Спасатели также ищут старшеклассника, пропавшего в затопленной пещере примерно в 2,5 часах езды к северу от города.



В качестве меры пресечения было объявлено чрезвычайное положение, службы реагирования на стихийные бедствия были мобилизованы, сообщила заместитель мэра Окленда Десли Симпсон.



Она описала наводнение как "чрезвычайную развивающуюся ситуацию".



Ожидается, что проливные дожди продлятся в Окленде до вечера среды по местному времени.

