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В Кронштадте горит нефтяной танкер
30.12.2022 15:49 Аркадий Бочаровский

В Кронштадте горит нефтяной танкер

Очевидцы 30 декабря сообщают о возгорании нефтяного танкера «Арктика» в Кронштадте.

Сообщение о возгорании нефтяного танкера «Арктика» поступило в экстренные службы ранее в этот день. Предположительно, огнем охвачены две каюты по 10 кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности.

При этом, как сообщает источник «Известий», возгорание произошло не на самом борту танкера. По имеющейся информации, пожар вспыхнул на территории 57-го причала. На месте уже работают спасатели.

Подробности произошедшего устанавливаются.
 

 

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