



В Кривом Роге прогремели мощные взрывы: паблики пишут о попаданиях в жилые дома

Утром в понедельник, 31 июля, в Кривом Роге прогремели мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают о попадании российской ракеты - предварительно в два жилых дома. Местные паблики публикуют видео и фото с места происшествия, несмотря на настоятельные просьбы власти соблюдать информационную тишину.



Ждем официального подтверждения и подробностей от властей.



Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что в городе прозвучали взрывы.



"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил Вилкул.











Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей Кривого Рога находиться в укрытиях до момента отмены тревоги.



Информацию о ракетной атаке на Кривой Рог подтвердили в Министерстве внутренних дел Украины.



"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы. Соблюдайте меры безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД.





Отметим, что Воздушные силы ВСУ в понедельник утром, 31 июля, объявили о баллистической угрозе для Днепропетровской и Кировоградской областей.







"Днепропетровская область - угроза применения баллистического вооружения!" - сообщили в ВС ВСУ, добавив, что в "Кировоградской области - угроза применения баллистического вооружения!".







Напомним, что ночью РФ нанесла ракетный удар по городу Харькову. За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

