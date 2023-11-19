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В Кременной взорвали "верхушку" силовиков "ЛНР"
19.11.2023 11:44 Mignews

В Кременной взорвали "верхушку" силовиков "ЛНР"

В оккупированной части Луганской области взорвали автомобиль, в котором находился "врио замминистра МВД ЛНР" самопровозглашенной республики. Об этом сообщили российские паблики.

Выяснилось, что взорвали автомобиль еще вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной. 

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За рулем автомобиля УАЗ "Патриот" был так называемый "замначальника уголовного розыска" аннексированного региона Владимир Пахоленко, а на пассажирском сиденье сидел так называемый "замминистра" Олег Шумилов.

Оба сотрудника госпитализированы с осколочными ранениями. Проводится проверка.

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