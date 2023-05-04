



В Красноярском крае горит нефтеперерабатывающий завод

Резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

"Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе", - написал он в своем Telegram-канале.



На месте происшествия работает МЧС и находится глава района. По предварительной информации, пострадавших нет, жителям поселка ничего не угрожает. Возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров, а затем — ликвидировать.



В среду утром в поселке Волна, входящем в Таманское сельское поселение, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Причиной возгорания, по данным СК, стало падение беспилотника. Тот пожар к ночи удалось потушить.

