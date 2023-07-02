



В Краснодарском крае случился взрыв рядом с военным аэродромом

В Краснодарском крае в районе военного аэродрома Приморско-Ахтарска произошел взрыв. Об этом сообщает Baza.



На месте взрыва образовалась воронка. Диаметр воронки, по данным Baza, составляет 10 метров. Канал пишет, что взрыв произошел в 200 метрах от местного аэродрома.



По предварительным данным, речь идет о попытке атаковать склад горюче-смазочных материалов на территории аэродрома. По информации канала, ракету сбила система ПВО.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил инцидент в Приморско-Ахтарском районе. Что там произошло, он не уточнил.



“На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего”, – говорится в его заявлении.