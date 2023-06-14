



В Краснодарском крае реки вышли из берегов: затоплены дома, поврежден газопровод

В Отрадненском районе Краснодарского края из-за сильных дождей произошел разлив реки Кува. Об этом сообщил Оперативный штаб региона.



На хуторе Ильич подтоплено четыре придомовые территории, также вода перелилась через автомобильную дорогу.



“В ст. Передовая произошли подтопления ливневыми стоками 67 придомовых территорий, в дома вода не заходила. В ст. Удобная подтопило 36 придомовых территорий”, – заявили в штабе.



В Сочи из берегов вышла река Мацеста. Подтоплены дороги и придомовые территории на шести улицах, повреждена сеть газопровода.



“В районе 4 утра вследствие обильных осадков на реке Мацеста сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки "опасное явление". Здесь за час выпало не менее 15 мм”, – сообщили местные власти.



В Сочи временно закрыли пляжи “до полного восстановления погоды”. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих.



“На эту минуту есть сложности, которые включают в себя повреждение городской инфраструктуры. Это электричество, газ. Жертв и пострадавших нет. Штормовое предупреждение сохраняется еще на сутки”, – заявил замглавы Сочи Вадим Снегирев.