



В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу “Роснефти”

В Краснодарском крае загорелась нефтебаза “Роснефти”. По предварительной информации, пожар начался после атаки беспилотниками.



По информации Телеграм-канал BAZA, минувшей ночью произошли взрывы на территории нефтехранилища. Сообщается, что два беспилотника, начиненных взрывчаткой, атаковали здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе.



"Был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства РИА Новости в экстренных службах, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотник в районе нефтебазы этой ночью.



Известно, что пострадала система теплоснабжения столовой. Пожар удалось потушить через 20 минут. После взрыва образовались две воронки глубиной полтора метра.



По информации краснодарского главка МЧС РФ, пожар не затронул нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших тоже.

