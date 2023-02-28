Новости » Происшествия
В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу “Роснефти”
28.02.2023 10:13 Ирина Демьянова

В Краснодарском крае беспилотники атаковали нефтебазу “Роснефти”

В Краснодарском крае загорелась нефтебаза “Роснефти”. По предварительной информации, пожар начался после атаки беспилотниками.

По информации Телеграм-канал BAZA, минувшей ночью произошли взрывы на территории нефтехранилища. Сообщается, что два беспилотника, начиненных взрывчаткой, атаковали здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. 

"Был, но он не попал никуда", - сказал собеседник агентства РИА Новости в экстренных службах, отвечая на вопрос, был ли замечен беспилотник в районе нефтебазы этой ночью.

Известно, что пострадала система теплоснабжения столовой. Пожар удалось потушить через 20 минут. После взрыва образовались две воронки глубиной полтора метра.

По информации краснодарского главка МЧС РФ, пожар не затронул нефтяные резервуары, разлива продуктов не было, пострадавших тоже.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы