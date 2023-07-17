



В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья

Убит лидер Приднестровской компартии Олег Хоржан, КПРФ требует приступить к расследованию убийства.



Об этом заявил руководитель партии Геннадий Зюганов, сообщается в Telegram-канале КПРФ.



"Сегодня ночью погиб наш руководитель Приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне.



В КПРФ отметили, что подробности инцидента выясняются. "Получили сообщение об убийстве Лидера Приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - сказано в Telegra-канале.