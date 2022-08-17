



В Косово отменили веерные отключения электроэнергии

Министерство энергетики Косово сообщило, что анонсированных отключений электроэнергии не будет. Стране удалось обеспечить подачу электроэнергии из соседней Албании.



Предполагалось, что после каждые шесть часов в рабочем состоянии электроэнергию на два часа будут выключать. Однако впоследствии стало известно, что заключено соглашение о совместном использовании электроэнергии с Албанией.



Жителям Косово обычно больше электроэнергии нужно зимой – для обогрева своих домов, тогда как летом албанцам – для кондиционирования воздуха. Поэтому страны могут эффективно сотрудничать для удовлетворения своих потребностей.