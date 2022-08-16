



В Косово начались веерные отключения электричества из-за энергетического кризиса

Энергораспределительная компания Косово KEDS сообщила, что отключения электричества, начавшиеся в понедельник утром, 15 августа, вызваны нехваткой внутреннего производства и высокими ценами на импорт энергоресурсов. После каждых шести часов работы на два часа будут отключать электричество. Как долго будут продолжаться ограничения, пока неизвестно



В KEDS заявили, что получают всего 500 МВт/час от всех имеющихся в стране электростанций, в то время как потребление сейчас достигает 800 МВт/час.



В настоящее время KEDS и национальный оператор системы передачи KOSTT не могут позволить себе импорт электроэнергии, поэтому должны полагаться только на внутреннее производство.



Около 90% электричества в стране производятся с использованием угля, и энергетическая компания заявила, что вывела из эксплуатации почти половину своих генераторов на регулярное обслуживание, чтобы подготовить их к зиме, ведь зимой энергопотребление вырастет более чем вдвое.



В начале августа парламент Косово на 60 дней объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, чтобы помочь правительству принять все необходимые меры, в том числе и отключение электричества, для преодоления кризиса.