



В Конго повстанцы-экстремисты совершили очередное массовое убийство

Правозащитные группы сообщили о том, что повстанцы-экстремисты на востоке Конго убили по меньшей мере 18 человек в нескольких селах, сообщает Associated Press.



Бойцы Объединенных демократических сил совершили нападение на людей в селах Мутуеи, Бекембеле и Булесе на территории провинции Итури в минувшие выходные, сообщил в среду Кристоф Муньяндеру, координатор Конвенции по соблюдению прав человека.



Он добавил, что дома в указанных населенных пунктах также были ограблены.



Первоначально Объединенные демократические силы действовали в провинции Северное Киву, но впоследствии группа расширила влияние и на соседнюю провинцию Итури. Попытки армии Конго и сил Уганды оттеснить повстанцев оказались безрезультатными.



Как сообщалось, в конце мая по меньшей мере 17 человек были убиты повстанцами-экстремистами в провинции Северное Киву на востоке Конго.



Считается, что организация Объединенных демократических сил связана с группировкой Исламское государство.



Конфликт в восточной части Конго, где воюют более 120 вооруженных групп, длится десятилетиями. Большинство соревнуются за землю и контроль за шахтами с ценными минералами, некоторые группы пытаются защитить свои общины.



По данным ООН , с апреля прошлого года в результате нападений Объединенных демократических сил в Конго погибли не менее 370 мирных жителей и несколько сотен человек были похищены, в том числе и большое количество детей.



В марте группировка признала свою причастность к убийству более 35 человек и ранения десятков человек в провинции Северное Киву.