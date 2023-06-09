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В Конго повстанцы-экстремисты совершили очередное массовое убийство
09.06.2023 04:38 Ирина Демьянова

В Конго повстанцы-экстремисты совершили очередное массовое убийство

Правозащитные группы сообщили о том, что повстанцы-экстремисты на востоке Конго убили по меньшей мере 18 человек в нескольких селах, сообщает Associated Press.

Бойцы Объединенных демократических сил совершили нападение на людей в селах Мутуеи, Бекембеле и Булесе на территории провинции Итури в минувшие выходные, сообщил в среду Кристоф Муньяндеру, координатор Конвенции по соблюдению прав человека.

Он добавил, что дома в указанных населенных пунктах также были ограблены.

Первоначально Объединенные демократические силы действовали в провинции Северное Киву, но впоследствии группа расширила влияние и на соседнюю провинцию Итури. Попытки армии Конго и сил Уганды оттеснить повстанцев оказались безрезультатными.

Как сообщалось, в конце мая по меньшей мере 17 человек были убиты повстанцами-экстремистами в провинции Северное Киву на востоке Конго.

Считается, что организация Объединенных демократических сил связана с группировкой Исламское государство.

Конфликт в восточной части Конго, где воюют более 120 вооруженных групп, длится десятилетиями. Большинство соревнуются за землю и контроль за шахтами с ценными минералами, некоторые группы пытаются защитить свои общины.

По данным ООН , с апреля прошлого года в результате нападений Объединенных демократических сил в Конго погибли не менее 370 мирных жителей и несколько сотен человек были похищены, в том числе и большое количество детей.

В марте группировка признала свою причастность к убийству более 35 человек и ранения десятков человек в провинции Северное Киву.

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