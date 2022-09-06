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В Конго мост рухнул прямо на церемонии открытия: видео
06.09.2022 21:59 Ольга Белозерова

В Конго мост рухнул прямо на церемонии открытия: видео

В Конго произошел курьезный случай: мост рухнул в момент его открытия.

На видео с места событий видно, что мост треснул посередине и принял V-образную форму. 

Считается, что новый мост построили люди, у которых не было необходимых навыков и которые неправильно рассчитали количество цемента, необходимого в бетоне, чтобы сделать его достаточно прочным, сообщает ВВС.

Создание моста поддержала благотворительница Хурлейн Бадила. Именно она перерезала красную ленточку на церемонии открытия. 

 

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