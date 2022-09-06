



В Конго мост рухнул прямо на церемонии открытия: видео

В Конго произошел курьезный случай: мост рухнул в момент его открытия.



На видео с места событий видно, что мост треснул посередине и принял V-образную форму.



Считается, что новый мост построили люди, у которых не было необходимых навыков и которые неправильно рассчитали количество цемента, необходимого в бетоне, чтобы сделать его достаточно прочным, сообщает ВВС.



Создание моста поддержала благотворительница Хурлейн Бадила. Именно она перерезала красную ленточку на церемонии открытия.



