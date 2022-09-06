В Конго мост рухнул прямо на церемонии открытия: видео
В Конго произошел курьезный случай: мост рухнул в момент его открытия.
На видео с места событий видно, что мост треснул посередине и принял V-образную форму.
Считается, что новый мост построили люди, у которых не было необходимых навыков и которые неправильно рассчитали количество цемента, необходимого в бетоне, чтобы сделать его достаточно прочным, сообщает ВВС.
Создание моста поддержала благотворительница Хурлейн Бадила. Именно она перерезала красную ленточку на церемонии открытия.
Part 2😅😂😭🤣🤣🤣 pic.twitter.com/klFYdSk0ZL— EveryNation💜 (@tsek_official) September 6, 2022