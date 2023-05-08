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В Конго количество погибших из-за паводков превысило 400 человек
08.05.2023 14:39 Наталья Богинская

В Конго количество погибших из-за паводков превысило 400 человек

Число погибших в результате паводков в двух селах на востоке Демократической Республики Конго превысило 400 человек. Об этом сообщает  Reuters.

Губернатор провинции Южное Киву Тео Нгвабидже Каси в понедельник сообщил, что число погибших в настоящее время составляет 401 человек.

Ливневые дожди на территории Калехе в провинции Южное Киву привели к тому, что реки вышли из берегов, затопив деревни Бушушу и Ньямукуби.
Центральное правительство направило делегацию в Калехе и объявило понедельник, 8 мая, днем ​​национального траура.

Как сообщалось, сильные ливни в течение последних дней повлекли за собой проблемы для тысяч людей в Восточной Африке. Кроме Конго пострадали некоторые регионы Уганды и Кении, а в Руанде паводки и оползни повлекли гибель почти 130 человек.
 

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