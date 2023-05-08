В Конго количество погибших из-за паводков превысило 400 человек
Число погибших в результате паводков в двух селах на востоке Демократической Республики Конго превысило 400 человек. Об этом сообщает Reuters.
Губернатор провинции Южное Киву Тео Нгвабидже Каси в понедельник сообщил, что число погибших в настоящее время составляет 401 человек.
Ливневые дожди на территории Калехе в провинции Южное Киву привели к тому, что реки вышли из берегов, затопив деревни Бушушу и Ньямукуби.
Центральное правительство направило делегацию в Калехе и объявило понедельник, 8 мая, днем национального траура.
Как сообщалось, сильные ливни в течение последних дней повлекли за собой проблемы для тысяч людей в Восточной Африке. Кроме Конго пострадали некоторые регионы Уганды и Кении, а в Руанде паводки и оползни повлекли гибель почти 130 человек.
Pluie duluviennes causant des pertes des plus des centaines des vies humaines etvd'autres degats matériels,dans le territoire de kalehe,chefferie de buhavu,groupement de mbinga sud,village de bushushu SOS# JS8 #BUHAVU pic.twitter.com/O0WrbJvJR2— Salut Saburo (@gregoire_saburo) May 5, 2023