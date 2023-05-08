



В Конго количество погибших из-за паводков превысило 400 человек

Число погибших в результате паводков в двух селах на востоке Демократической Республики Конго превысило 400 человек. Об этом сообщает Reuters.



Губернатор провинции Южное Киву Тео Нгвабидже Каси в понедельник сообщил, что число погибших в настоящее время составляет 401 человек.



Ливневые дожди на территории Калехе в провинции Южное Киву привели к тому, что реки вышли из берегов, затопив деревни Бушушу и Ньямукуби.

Центральное правительство направило делегацию в Калехе и объявило понедельник, 8 мая, днем ​​национального траура.



Как сообщалось, сильные ливни в течение последних дней повлекли за собой проблемы для тысяч людей в Восточной Африке. Кроме Конго пострадали некоторые регионы Уганды и Кении, а в Руанде паводки и оползни повлекли гибель почти 130 человек.

