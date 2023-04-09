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В Конго боевики “Исламского государства” напали на деревню: погибло 20 человек
09.04.2023 17:20 Наталья Богинская

В Конго боевики “Исламского государства” напали на деревню: погибло 20 человек

На востоке Демократической Республики Конго боевики напали на деревню, в результате чего погибли около 20 человек. Об этом сообщает  Reuters.

"Мы насчитали около 20 погибших в пятницу в деревне Мусандаба", – сообщил военный администратор территории Бенни полковник Чарльз Омеонга.

Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за атак, нападавшие использовали мачете.

В волне насилия против гражданских армия и местные власти обвиняют Объединенные демократические силы (ADF), группировку из Уганды, базирующуюся на востоке ДР Конго и присягнувшую на верность “Исламскому государству”.

Инцидент произошел в одной из двух охваченных конфликтом провинций, где военная администрация пришла на смену гражданским властям, пытаясь остановить насилие в стране.

На этой неделе миротворческая миссия ООН в Конго осудила другую резню, совершенную ADF в соседней провинции Итури, в которой, по данным ООН, погибли 30 человек.

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