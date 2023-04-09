



В Конго боевики “Исламского государства” напали на деревню: погибло 20 человек

На востоке Демократической Республики Конго боевики напали на деревню, в результате чего погибли около 20 человек. Об этом сообщает Reuters.



"Мы насчитали около 20 погибших в пятницу в деревне Мусандаба", – сообщил военный администратор территории Бенни полковник Чарльз Омеонга.



Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за атак, нападавшие использовали мачете.



В волне насилия против гражданских армия и местные власти обвиняют Объединенные демократические силы (ADF), группировку из Уганды, базирующуюся на востоке ДР Конго и присягнувшую на верность “Исламскому государству”.



Инцидент произошел в одной из двух охваченных конфликтом провинций, где военная администрация пришла на смену гражданским властям, пытаясь остановить насилие в стране.



На этой неделе миротворческая миссия ООН в Конго осудила другую резню, совершенную ADF в соседней провинции Итури, в которой, по данным ООН, погибли 30 человек.