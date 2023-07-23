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В Колумбии автобус упал в бездну: много погибших и раненых
23.07.2023 09:56 Ирина Демьянова

В Колумбии автобус упал в бездну: много погибших и раненых

Девять человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в пропасть в Колумбии, сообщает "Синьхуа".

"По меньшей мере девять человек погибли и около 30 получили ранения, когда автобус упал в овраг в колумбийском департаменте Сантандер", - говорится в материале.

Отмечается, что автобус лишился управления и вылетел с дороги.

К месту инцидента уже прибыли эксперты, которые должны установить причину крушения. 

Правоохранители  подтвердили, что все документы, касающиеся технического состояния автобуса, были должным образом оформлены.
 

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