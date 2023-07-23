



В Колумбии автобус упал в бездну: много погибших и раненых

Девять человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в пропасть в Колумбии, сообщает "Синьхуа".



"По меньшей мере девять человек погибли и около 30 получили ранения, когда автобус упал в овраг в колумбийском департаменте Сантандер", - говорится в материале.



Отмечается, что автобус лишился управления и вылетел с дороги.



К месту инцидента уже прибыли эксперты, которые должны установить причину крушения.



Правоохранители подтвердили, что все документы, касающиеся технического состояния автобуса, были должным образом оформлены.

