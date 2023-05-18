



В Колумбии 4 четверо детей найдены живыми через 2 недели после авиакатастрофы

Президент Густаво Петро заявил , что четверо детей из общины коренных народов Колумбии были найдены живыми на юге страны более чем через две недели после того, как самолет, на котором они летели, разбился в густых джунглях. Об этом пишет The Guardian.



Дети были найдены военными, пожарными и представителями гражданской авиации в густых джунглях колумбийской провинции Какета.



Самолет Cessna 206 перевозил семь человек между Араракуарой, провинция Амазонас, и Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, городом в провинции Гуавьяре, когда рано утром 1 мая объявил аварийную тревогу из-за отказа двигателя.



"После напряженных поисков, проведенных нашими военными, мы нашли живыми четверых детей, пропавших без вести после авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны", — написал Петро в среду в Twitter.



В результате крушения погибли трое взрослых, включая пилота, их тела были найдены внутри самолета. Четверо детей в возрасте 13, 9 и 4 лет, а также 11-месячный младенец выжили.



По предварительной информации от управления гражданской авиации, которое координировало спасательные работы, дети сбежали из самолета и отправились в тропический лес за помощью.



Спасатели при поддержке поисковых собак находили выброшенные фрукты, которые дети ели, чтобы выжить, а также импровизированные укрытия, сделанные в джунглях.



В спасательных операциях участвовали самолеты и вертолеты как армии, так и ВВС Колумбии.



