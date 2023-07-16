



В Китае женщину задержали за контрабанду змей, спрятанных в лифчике

Женщина была поймана таможенниками Китая при попытке провезти пять живых змей, спрятанных в ее лифчике. Об этом сообщаетанглийский таблоид Daily Mail.



Она пыталась попасть в Шэньчжэнь, который связывает Гонконг с материковым Китаем, на лодке, но у офицеров инспекции пассажиров порта Футянь “странная” форма ее груди вызвала подозрения. Путешественницу попросили снять верхнюю одежду и обыскали. Найденных рептилий, идентифицированных как неядовитые маисовые полозы, еще известных как кукурузные змеи, изъяли.



Кукурузные змеи обитают в США, их ввоз в Китай является незаконным во избежание риска переноса ими болезней или бактерий, которые могут заразить местных жителей. Таможенные правила Китая гласят, что животные из-за рубежа должны быть задекларированы до ввоза, а затем помещены на карантин.