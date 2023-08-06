



В Китае произошло мощное землетрясение: 21 пострадавший

Ночью 6 августа в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла, в результате чего 21 человек получил ранения. Об этом информирует Xinhua.



В 02:33 в воскресенье в уезде Пиньюань города Тайчжоу восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5. В результате землетрясения пострадал 21 человек.



Также в зоне землетрясения разрушены 126 зданий. Транспорт, связь и электроснабжение работают нормально, не обнаружены утечки на нефте- и газопроводов.



China Railway Beijing Group Co. отмечает, что более 20 поездов из Пекина, Тяньцизня и Цанчжоу остановлены. Также приостановили работу около 30 поездов на скоростной железной дороге Шицзячжуан-Цзинань.