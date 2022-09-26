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В Китае на границе с РФ установили колючую проволоку
26.09.2022 23:32 Ольга Белозерова

В Китае на границе с РФ установили колючую проволоку

В китайском городе Хэйхэ вдоль берега реки Амур установили ограждения с колючей проволокой. Город Хэйхэ граничит с Российской Федерацией.

Видео с места событий было показано на местном телевидении. Проволока была установлена возле моста через реку Амур, при этом до введения моста в эксплуатацию ограждений не было.

Как отмечает УНИАН, ограждения могли поставить, чтобы предотвратить возможные нарушения государственной границы Китая со стороны России.

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