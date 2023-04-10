



В Китае мужчина купил женщину за 600 долларов: она родила ему 8 детей

Китайский суд заключил в тюрьму шестерых человек в громком деле о торговле людьми, которое возбудили после того, как в прошлом году в отдаленном селе нашли женщину, прикованную цепью в сарае.



Этот случай шокировал страну и побуждал к преследованию торговли невестами, пишет BBC.



Мужа пострадавшей женщины арестовали на 9 лет за пытки, издевательство и удержание ее в плену. Еще пять человек получили сроки от восьми до 13 лет.

Но многие комментаторы отметили, что приговоры были слишком мягкими, а реформы в стране до сих пор отсутствуют.



Трагедия Сяохуамей привлекла внимание общественности в январе 2022 года, когда китайский видеоблогер нашел ее в сарае с земляным полом у ее семейного дома в деревне в провинции Сюйчжоу с железной цепью на шее.



Видео блоггера стало вирусным. В нем он выразил обеспокоенность торговлей людьми и отметил, что Сяохуамей, которой было около 40 лет, якобы родила восемь детей и выглядела ошарашенной и психически недееспособной.



Дело привлекло внимание китайской общественности, многие активно выступали в интернете за справедливость для женщины.



Сначала местные власти отвергали обвинения в торговле людьми, утверждая, что у пары было законное свидетельство о браке и у них просто были семейные проблемы.



Власти также ссылались на утверждение ее мужа Донг Чжиминя о том, что он приковал Сяохуамей из-за того, что она болела шизофренией и была склонна к насильственным действиям.



Однако такие заявления только подогрели общественное возмущение. Это усилило критику относительно того, что власти закрыли глаза на обращение с женщиной и, возможно, на других жертв торговли людьми.



Это привело к возбуждению уголовного производства и обязательств полиции бороться с торговлей женщинами и детьми.

Многие детали дела впервые подтвердились на этой неделе на суде.



Суд постановил, что Сяохуамей в подростковом возрасте была похищена из ее родной провинции Юньнань в 1998 году и продана фермеру в провинции Дунхай за 5000 юаней – примерно 600 долларов того времени.



Через год ее снова продали другим торговцам людьми, супругам, которые организовали ее продажу отцу Донг Чжиминя.

Когда она впервые попала в дом Донга, Сяохуамей могла заботиться о себе и общаться с другими.



Суд признал Донга виновным в пытках и жестоком обращении со своей женой. Он заставил Сяохуамей родить детей – первого в 1999 году, а затем еще семерых с 2011 по 2020 год.



После третьего ребенка шизофрения Сяохуамея обострилась. В ответ Донг стал еще больше издеваться над женой.

В 2017 году он переселил ее из семейного дома в сарай на улице, где держал ее связанной веревками и цепями. В сарае не было воды, электричества и света, и женщине часто не давали есть.



Яо Хуэй, председатель судьи, сказал, что Донг никогда не возил свою жену к врачам, когда она болела, и неоднократно заставлял ее беременеть, несмотря на ее состояние.



В пятницу, 7 апреля, новость о приговорах взлетела в топ социальной медиаплатформы Weibo, где она получила более 100 миллионов просмотров в течение часа после вынесения приговора.



Большинство пользователей выразили гнев и разочарование приговорами. "Всего столько за то, что разрушил жизнь другого человека?" – написал один пользователь.

"Это вся ее жизнь, а ему только девять лет", "Девять лет - это мало даже для того, чтобы она родила восемь раз" - возмущались другие.

В то же время, другие комментаторы отмечали, что приговоры за преступления, связанные с торговлей людьми, обычно не превышают 10 лет.



В прошлом году активисты настаивали на проведении правовой реформы, утверждая, что столь легкие приговоры не являются сдерживающим фактором для рынка торговли невестами.



"Измените закон, приговор слишком мягкий", - написал один пользователь в пятничной онлайн-дискуссии.



Некоторые также спрашивали о текущем состоянии Сяохуамея. В прошлом году после того, как о ее случае стало известно, ее забрали из села и доставили в медицинское учреждение, где она остается до сих пор, сообщают китайские СМИ.



