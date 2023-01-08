



В Китае грузовик врезался в похоронную процессию: 17 погибших

По данным Бюро общественной безопасности округа Наньчан, в ночь на 8 января ориентировочно в 00:49 произошла крупная авария на участке села Таолин в округе Наньчан.



“В результате аварии 17 погибших и 22 раненых. Пострадавших вовремя отправили в больницу для оказания медицинской помощи”, – сообщили в Бюро.

Причины аварии пока устанавливаются.



По словам местных жителей, жертвы аварии – люди из села Таолин, которые находились у дороги. Они должны были отправиться в крематорий в воскресенье утром, 8 января.



Примерно через час после аварии местная дорожная полиция предупредила водителей об опасности на дорогах в этом районе из-за туманной погоды. Из-за плохой видимости водителей призвали ехать осторожно и держать дистанцию с автомобилями, не идти на обгон и быть внимательными к пешеходам.