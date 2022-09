В Китае 200-метровое офисное здание сгорело за считанные минуты (видео)

В китайском городе Чанша произошел сильный пожар в офисном здании China-telecom.



Сообщается, что в 200 метровом строении хранилось 35 тонн топлива для серверов. Здание сгорело за считанные минуты.



Согласно информации местных СМИ, количество жертв может исчисляться сотнями. Пожар был потушен, но число жертв пока неизвестно.





A huge #blaze broke out in a highrise building in #Changsha, Central China's Hunan Province on Friday. The fire has been brought under control by firefighters who rushed to the scene but casualties remain unknown. pic.twitter.com/Usrih2xoJJ