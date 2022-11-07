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В Кирьят-Бялике подросток напал с ножом на директора интерната
07.11.2022 16:05 Алина Груднева

В Кирьят-Бялике подросток напал с ножом на директора интерната

 

В Кирьят-Бялике 16-летний подросток из Нетании напал с ножом на директора интерната.
 
По данным портала Ynet, мужчина получил ранение в ногу.
 
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему помощь и госпитализировали его в больницу "Рамбам".
 
Подросток скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Полиция ведет расследование.
 
По словам пострадавшего, он всего лишь сделал подростку замечание, после чего ученик вытащил нож и ударил его.

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