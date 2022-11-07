В Кирьят-Бялике подросток напал с ножом на директора интерната
В Кирьят-Бялике 16-летний подросток из Нетании напал с ножом на директора интерната.
По данным портала Ynet, мужчина получил ранение в ногу.
Прибывшие на место происшествия медики оказали ему помощь и госпитализировали его в больницу "Рамбам".
Подросток скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Полиция ведет расследование.
По словам пострадавшего, он всего лишь сделал подростку замечание, после чего ученик вытащил нож и ударил его.