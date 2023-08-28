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В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника СБУ: идет расследование
28.08.2023 18:51 Раиса Вовк

В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника СБУ: идет расследование

В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника Службы безопасности Украины. Мужчину нашли с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и источники в правоохранительных органах.

"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины.

Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.

Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования".

Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что сотрудника СБУ с огнестрельным ранением головы нашли в его кабинете.

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