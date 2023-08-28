



В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника СБУ: идет расследование

В Киеве в своем кабинете нашли мертвым полковника Службы безопасности Украины. Мужчину нашли с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и источники в правоохранительных органах.



"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины.



Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.



Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования".



Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что сотрудника СБУ с огнестрельным ранением головы нашли в его кабинете.