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В кибуцах на севере Израиля - два случая нападения шакалов
13.01.2023 20:15 Алина Груднева

В кибуцах на севере Израиля - два случая нападения шакалов

В пятницу, 13 января, в кибуце Шамир в Верхней Галилее шакал напал на женщину. 

Это произошло спустя неделю после аналогичного случая в том же кибуце, когда пострадали два человека.

Накануне шакал покусал женщину в кибуце, расположенном недалеко от Бейт-Шеан. В результате вчерашнего и сегодняшнего случаев обе пострадавшие получили легкие ранения.
 
Напавшие на людей животные были отловлены и отправлены в лабораторию для выяснения, заражены ли шакалы бешенством.
 

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