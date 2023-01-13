



В кибуцах на севере Израиля - два случая нападения шакалов

В пятницу, 13 января, в кибуце Шамир в Верхней Галилее шакал напал на женщину.



Это произошло спустя неделю после аналогичного случая в том же кибуце, когда пострадали два человека.



Накануне шакал покусал женщину в кибуце, расположенном недалеко от Бейт-Шеан. В результате вчерашнего и сегодняшнего случаев обе пострадавшие получили легкие ранения.



Напавшие на людей животные были отловлены и отправлены в лабораторию для выяснения, заражены ли шакалы бешенством.

