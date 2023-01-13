В кибуцах на севере Израиля - два случая нападения шакалов
В пятницу, 13 января, в кибуце Шамир в Верхней Галилее шакал напал на женщину.
Это произошло спустя неделю после аналогичного случая в том же кибуце, когда пострадали два человека.
Накануне шакал покусал женщину в кибуце, расположенном недалеко от Бейт-Шеан. В результате вчерашнего и сегодняшнего случаев обе пострадавшие получили легкие ранения.
Напавшие на людей животные были отловлены и отправлены в лабораторию для выяснения, заражены ли шакалы бешенством.