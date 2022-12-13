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В Кфар-Касем убит террорист сидевший за попытку похищения солдат
13.12.2022 09:02 Аркадий Бочаровский

В Кфар-Касем убит террорист сидевший за попытку похищения солдат

Опубликовано имя убитого вечером 12 декабря в Кфар-Касеме мужчины. Речь об  Ибрагиме Ленин а-Тури.

А-Тури -  освобожденный заключенный, отбывавший 16-летний срок за попытку похищения солдат от имени организации ХАМАС. В марте 2006 года он был осужден за такие преступления, как контакт с иностранным агентом с намерением государственной измены и пособничество в убийстве, после того как выяснилось, что он намеревался помочь ХАМАСу похитить солдат и переправить их на палестинские территории.
 

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