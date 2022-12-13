



В Кфар-Касем убит террорист сидевший за попытку похищения солдат

Опубликовано имя убитого вечером 12 декабря в Кфар-Касеме мужчины. Речь об Ибрагиме Ленин а-Тури.



А-Тури - освобожденный заключенный, отбывавший 16-летний срок за попытку похищения солдат от имени организации ХАМАС. В марте 2006 года он был осужден за такие преступления, как контакт с иностранным агентом с намерением государственной измены и пособничество в убийстве, после того как выяснилось, что он намеревался помочь ХАМАСу похитить солдат и переправить их на палестинские территории.

