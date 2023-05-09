



В Кфар-Касем маленького мальчика машина сбила насмерть

Вечером, 9 мая, в Кфар-Касем автомобиль сбил двух детей-пешеходов.



В результате аварии погиб четырехлетний ребенок, 11-летний мальчик получил легкие травмы.



Прибывшие на место происшествия медики оказали детям первую помощь и доставили их в больницу Бейлинсон в Петах Тикве, где врачи были вынуждены констатировать смерть самого маленького пострадавшего.



Полиция задержала 21-летнюю женщину-водителя. Среди версий произошедшего - несчастный случай.





