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В Кфар-Касем маленького мальчика машина сбила насмерть
09.05.2023 21:40 Алина Груднева

В Кфар-Касем маленького мальчика машина сбила насмерть

Вечером, 9 мая, в Кфар-Касем автомобиль сбил двух детей-пешеходов.

В результате аварии погиб четырехлетний ребенок, 11-летний мальчик получил легкие травмы.

Прибывшие на место происшествия медики оказали детям первую помощь и доставили их в больницу Бейлинсон в Петах Тикве, где врачи были вынуждены констатировать смерть самого маленького пострадавшего.

Полиция задержала 21-летнюю женщину-водителя. Среди версий произошедшего - несчастный случай.


 

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